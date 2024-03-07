07.03.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова змінюють внутрішньобудинкові системи

Бригади ділянки з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району КП «Харківводоканал» з початку року вже замінили 500 метрів трубопроводів у восьми будинках, поточні ремонти продовжуються ще за п'ятьма адресами, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 7 березня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, наразі на завершальному етапі капітальний ремонт із заміною 64 метрів технічно зношеної системи холодної води в будинку на провулку Миру.

«Під час проведення відновлювальних заходів передбачено й встановлення нової запірної арматури. У роботі використовуємо сучасні матеріали, які прослужать людям не один десяток років. А монтаж додаткових елементів запірної арматури дозволить у майбутньому проводити ремонти локальніше, з мінімальною кількістю відключень споживачів. Значні реконструкції, як у цьому будинку, плануємо та здійснюємо у кілька етапів: спочатку зварюємо трубопроводи, а потім лише перепідключаємо, що дозволяє мінімально скоротити тимчасову відсутність водопостачання у мешканців будинку», - зазначив Сергій Шеховцов.

За його словами, цього року у рамках заходів щодо підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період у ввіреному районі запланували оновити понад чотири км внутрішньобудинкових комунікацій у 71 будівлі. Також на постійному контролі ремонтників усі аварійні ситуації, які виконуються насамперед, як і заявки від споживачів.

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