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07.03.2024  12:23   Рита Парфенова

У Харкові двоє закладників отримали тюремні вироки

Понад восьми років за ґратами чекають на двох чоловіків, які розповсюджували наркотики у Харкові.

У Харкові ще двоє закладників отримали вироки і відбуватимуть покарання за ґратами У Харкові ще двоє закладників отримали вироки і відбуватимуть покарання за ґратами

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області.

Прокурори довели, що двоє чоловіків, які придбали психотропні речовини через інтернет, використовували їх як кур'єри, розкладаючи закладки по місту. Починаючи з серпня 2022 року, вони доставляли товар кінцевим покупцям, надсилаючи їм координати і фотографії схованок з психотропами.

29-річного чоловіка правоохоронці викрили у грудні 2022 року, а 30-річного - в січні 2023 року. Під час обшуку у обох закладників, крім психотропів, співробітники поліції також вилучили згортки з наркотичними засобами - канабісом.

Під час судового розгляду обвинувачені частково визнали свою вину, стверджуючи, що психотропні речовини і наркотичні засоби придбали і зберігали лише для особистого вживання.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними у незаконному придбанні, зберіганні наркотичних і психотропних речовин, включаючи з метою збуту. Їм було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років та 8 років і 1 місяць відповідно, з конфіскацією майна.

Наразі триває строк для подання апеляційного оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс рішення щодо чоловіка, якого звинувачували у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою подальшого збуту.

 

Тэги:  наркотики, харків
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