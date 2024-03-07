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07.03.2024  09:55   Рита Парфенова

Ворог вдарив безпілотниками по полігону Університету цивільного захисту на Харківщині (фото)

У Чугуївському районі військові рф завдали удару по території навчального полігону вишу ДСНС.

Новини Харкова: атака російських безпілотників на виш ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, вночі ворожі сили завдали ударів по території навчального полігону Національного університету цивільного захисту України, який розташований у Чугуївському районі.

Наслідком обстрілу стала часткова руйнація одноповерхової адміністративної будівлі. Пошкоджені конструктивні елементи перекриття та даху споруди, загальна площа пожежі становила близько 150 квадратних метрів.

Новини Харкова: атака російських безпілотників на виш ДСНС

Для ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Пожежники оперативно припинили розповсюдження вогню та запобігли його поширенню на інші будівлі та лісові масиви.

На щастя, у цьому інциденті не було жертв або постраждалих.

Новини Харкова: атака російських безпілотників на виш ДСНС

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.

Тэги:  шахед, обстріл, харків, агрессия россии
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