Ворог вдарив безпілотниками по полігону Університету цивільного захисту на Харківщині (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, вночі ворожі сили завдали ударів по території навчального полігону Національного університету цивільного захисту України, який розташований у Чугуївському районі.

Наслідком обстрілу стала часткова руйнація одноповерхової адміністративної будівлі. Пошкоджені конструктивні елементи перекриття та даху споруди, загальна площа пожежі становила близько 150 квадратних метрів.

Для ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Пожежники оперативно припинили розповсюдження вогню та запобігли його поширенню на інші будівлі та лісові масиви.

На щастя, у цьому інциденті не було жертв або постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.