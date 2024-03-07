Ворожі обстріли забрали життя цивільного, є руйнації та пожежі: ситуація на Харківщині на ранок 7 березня

Одна людина загинула й семеро травмовані внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.
Упродовж доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Дергачівський райони області з різних видів озброєння. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
За інформацією ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка.
Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.
Протягом 6 березня поліцейські Харківщини:
Усього з початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про 18604 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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