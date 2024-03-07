    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворожі обстріли забрали життя цивільного, є руйнації та пожежі: ситуація на Харківщині на ранок 7 березня
07.03.2024  08:34   Рита Парфенова

Ворожі обстріли забрали життя цивільного, є руйнації та пожежі: ситуація на Харківщині на ранок 7 березня

Одна людина загинула й семеро травмовані внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.


Фото: Поліція Харківської області

Упродовж доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Дергачівський райони області з різних видів озброєння. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

За інформацією ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка.

Зафіксовані руйнування:

  • селище Борова Ізюмського району. 6 березня близько 13:30 ворог завдав удар по селищу з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, її з травмами до ставили в лікарню. Також поранення отримали її п’ятеро дітей, у тому числі троє неповнолітніх хлопчиків віком від 12 до 16 років. 73-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці. Внаслідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Всього пошкоджено 12 будинків.
  • 7 березня близько 00:05 військові рф знову обстріляли селище. Внаслідок удару КАБом у с. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було.
  • селище Козача Лопань Харківського району. Близько 15:37 відбувся ворожий артилерійський обстріл околиць селища. Було чути щонайменше чотири вибухи. Без постраждалих.
  • село Мартове Чугуївського району. О 01:00 ворог обстріляв населений пункт. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено приміщення дитячого садка, ліцей, сім житлових будинків, магазин, перебита газова труба.
  • село Малинівка Чугуївського району. Близько 00:50 ворог завдав удар по адмінбудівлі, виникла пожежа.

Упродовж доби слідчі, криміналісти,  вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.

Протягом 6 березня  поліцейські Харківщини:

  •  здійснили 22 огляди місць подій,  
  •  відкрили 43 кримінальних провадження, пов’язаних зі збройною агресією рф,

Усього з початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про 18604 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 березня 2024 року.

Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 7 березня. Оперативна обстановка від ДСНС 06.03 Надзвичайні події У Чугуївському районі горіла суха трава 06.03 Надзвичайні події З початку року на Харківщині сталося близько 300 пожеж в екосистемах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 