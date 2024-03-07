07.03.2024 08:34 Рита Парфенова

Ворожі обстріли забрали життя цивільного, є руйнації та пожежі: ситуація на Харківщині на ранок 7 березня

Одна людина загинула й семеро травмовані внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.



Фото: Поліція Харківської області

Упродовж доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Дергачівський райони області з різних видів озброєння. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

За інформацією ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка.

Зафіксовані руйнування:

селище Борова Ізюмського району . 6 березня близько 13:30 ворог завдав удар по селищу з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, її з травмами до ставили в лікарню. Також поранення отримали її п’ятеро дітей, у тому числі троє неповнолітніх хлопчиків віком від 12 до 16 років. 73-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці. Внаслідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Всього пошкоджено 12 будинків.

. 6 березня близько 13:30 ворог завдав удар по селищу з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З-під завалів врятовано жінку, її з травмами до ставили в лікарню. Також поранення отримали її п’ятеро дітей, у тому числі троє неповнолітніх хлопчиків віком від 12 до 16 років. 73-річний чоловік отримав медичну допомогу на місці. Внаслідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Всього пошкоджено 12 будинків. 7 березня близько 00:05 військові рф знову обстріляли селище. Внаслідок удару КАБом у с. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було.

селище Козача Лопань Харківського району . Близько 15:37 відбувся ворожий артилерійський обстріл околиць селища. Було чути щонайменше чотири вибухи. Без постраждалих.

. Близько 15:37 відбувся ворожий артилерійський обстріл околиць селища. Було чути щонайменше чотири вибухи. Без постраждалих. село Мартове Чугуївського району . О 01:00 ворог обстріляв населений пункт. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено приміщення дитячого садка, ліцей, сім житлових будинків, магазин, перебита газова труба.

. О 01:00 ворог обстріляв населений пункт. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено приміщення дитячого садка, ліцей, сім житлових будинків, магазин, перебита газова труба. село Малинівка Чугуївського району. Близько 00:50 ворог завдав удар по адмінбудівлі, виникла пожежа.

Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих.



Протягом 6 березня поліцейські Харківщини:

здійснили 22 огляди місць подій,

відкрили 43 кримінальних провадження, пов’язаних зі збройною агресією рф,

Усього з початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про 18604 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 березня 2024 року.