07.03.2024 08:53 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 7 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальні підрозділи ДСНС загасили 2 пожежі у Ізюмському та Чугуївському районах, спричинені ворожими обстрілами на Харківщині.



6 березня о 13:36 рятувальні команди ДСНС вирушили на місце ракетного обстрілу у центрі селиша Борова. Унаслідок пожежі на приватному подвір'ї вигорів гараж, господарська споруда та автомобіль. У результаті події загинув 70-річний чоловік, а за попередніми даними, поранено 7 осіб, в тому числі 3 дітей. Одну жінку вдалося врятувати. Коли надзвичайники прибули на місце пожежі, її площа вже становила 100 квадратних метрів. О 16:40 пожежу було ліквідовано. Для проведення операції були задіяні 2 оперативні групи ДСНС на автоцистернах з 12 особами особового складу.



Загалом протягом доби з 6 по 7 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

30 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

4 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом останньої доби пожежно-рятувальні служби виїздили 16 разів на загасіння пожеж у природних екосистемах. Уражені території охоплювали торішню суху траву, гілля, сміття, хвойну підстилку та очерет. Внаслідок цих пожеж вогнем було знищено площу понад 14 гектарів. Головною причиною виникнення подібних інцидентів залишається нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне спалювання сухої рослинності.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.