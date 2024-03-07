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07.03.2024  09:08   Рита Парфенова

Наслідки нічних ударів по Харківщині показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронні органи зареєстрували наслідки нічних ворожих обстрілів на території Харківської області.

обстріл малинівка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, 7 березня орієнтовно о 00:50 ворожі безпілотні літальні апарати атакували село Малинівка у Чугуївському районі. В результаті атаки пошкоджено адміністративну будівлю. З місця події правоохоронні органи вилучили уламки двох безпілотних літальних апаратів.

обстріл малинівка

Також, опівночі 7 березня російські військові обстріляли селище Борова у Ізюмському районі, що призвело до пошкодження житлових будинків та автомобіля.

Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, у якої виникла гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, окупанти використали ракетно-артилерійську установку під час обстрілу Борової.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали достатні докази та задокументували наслідки збройної агресії з боку російської федерації.

обстріл малинівка

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.

обстріл малинівка

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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