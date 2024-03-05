05.03.2024 10:19 Рита Парфенова

Шахраї втратили квартиру: перемога прокуратури у боротьбі за власність міста Харкова

Шахрайська афера з нерухомістю в Харкові закінчилася перемогою прокуратури, яка виборола право передати квартиру вартістю 2,4 мільйони гривень у власність міській громаді.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, шахраї відчужили двокумнатну квартиру на вулиці Метробудівників вартістю 2,4 млн гривень, яка належала померлому чоловіку, який не залишив спадкоємців. Після його смерті у 2017 році зловмисники, використовуючи його паспортні дані, уклали незаконний договір купівлі-продажу квартири. Прокуратура почала боротьбу за цю власність, пред'явивши позов до суду.



Харківський районний суд визнав договір купівлі-продажу недійсним, але відмовив у передачі спадщини у власність громади. Прокурори не згодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу, яку задовольнив апеляційний суд. Однак вже після цього відповідач перепродав квартиру іншій особі.



Прокуратура, продовжуючи боротьбу, в 2021 році знову подала позов про витребування цього нерухомого майна. Цього разу рішенням суду квартира була передана у власність Харківської міської громади. Триває апеляційне оскарження цього рішення.



Поки триває досудове розслідування щодо незаконного заволодіння цією квартирою. Злочинні дії кваліфікуються як шахрайство.



Зазначено, що триває досудове розслідування щодо факту незаконного заволодіння цією квартирою, кваліфікованого як шахрайство.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про аферу на 8 мільйонів з нерухомістю, яку провернув харківський нотаріус.