05.03.2024 09:39 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 12

Богодухів – 11

Коломак – 12

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 10

Слобожанське – 14

Купянск – 10

Красноград – 12

Лозова – 10

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 4 березня 2024 року.