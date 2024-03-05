05.03.2024 09:21 Рита Парфенова

Під повторними обстрілами рятувальники гасили пожежі у Вовчанську на Харківщині

У Вовчанську проти ночі з 4 на 5 березня рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області двічі виїжджали для гасіння пожеж, які виникли в результаті ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так, 4 березня о 23:00 рятувальники з Вовчанська разом із пожежниками місцевої команди з села Вільча виїхали на ліквідацію наслідків першого обстрілу. На цей раз мішенню снарядів став приватний будинок, розміри якого становили 200 квадратних метрів. Рятувальники працювали в умовах постійних обстрілів, але вдалося врятувати гараж та сусідній одноповерховий будинок на 4 квартири від знищення вогнем.





Після опівночі їм довелося знову втручатися, цього разу для гасіння іншої пожежі, спричиненої обстрілами окупантів у Вовчанську. Цього разу цілью стала приватна оселя, площа якої склала 120 квадратних метрів. Роботу рятувальників також ускладнювали повторні обстріли.





В обох випадках не зафіксовано жертв чи постраждалих, завдяки швидкій реакції та вправності команди рятувальників.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 41 раз виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.