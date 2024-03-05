05.03.2024 09:01 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 41 раз виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обидві пожежі внаслідок ворожих дій сталися в місті Вовчанськ у Чугуївському районі.

Також за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 32 виїзди на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття та очерет на відкритих місцевостях. Вогнем випалено територію площею понад 18 га. Причина виникнення подібних пожеж незмінна – нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою.



Загалом протягом доби з 4 по 5 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 52 оперативних виїзди, з яких:

41 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

7 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська нанесли близько 27 ударів по місту Вовчанськ, використовуючи РСЗВ "Град", міномети та касетні боєприпаси.