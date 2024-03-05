05.03.2024 08:29 Рита Парфенова

Ворог наніс 27 ударів по Вовчанську: ситуація на Харківщині на ранок 5 березня

російська федерація продовжує терор прикордонних та населених пунктів Харківщини.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

місто Вовчанськ: Російські війська нанесли близько 27 ударів по місту, використовуючи РСЗВ "Град", міномети та касетні боєприпаси. Зазнано збитків у вигляді займання двох приватних домоволодінь та пошкоджень 11 житлових будинків, господарчіх споруд та автомобілів. На щастя, постраждалих немає.

Російські війська нанесли близько 27 ударів по місту, використовуючи РСЗВ "Град", міномети та касетні боєприпаси. Зазнано збитків у вигляді займання двох приватних домоволодінь та пошкоджень 11 житлових будинків, господарчіх споруд та автомобілів. На щастя, постраждалих немає. село Сенькове Куп'янського району: У результаті ворожого обстрілу поранений водій центру екстреної медичної допомоги.

У результаті ворожого обстрілу поранений водій центру екстреної медичної допомоги. місто Куп'янськ: Господарчі будівлі та гараж пошкоджені через російський обстріл.

Господарчі будівлі та гараж пошкоджені через російський обстріл. село Івашки Золочівської громади. Село зазнало мінометного обстрілу 4 березня об 11:00, в результаті чого пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та господарські споруди.

Село зазнало мінометного обстрілу 4 березня об 11:00, в результаті чого пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та господарські споруди. село Басове Золочівської громади. Ворог завдав щонайменше 12 ударів. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства та енергомережі через мінометний обстріл.

Ворог завдав щонайменше 12 ударів. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства та енергомережі через мінометний обстріл. село Івано-Шийчине Богодухівської громади. Село було обстріляне з мінометів, деталі щодо пошкоджень та потерпілих встановлюються.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели розслідування на місцях подій, зібрали докази та опитали свідків та постраждалих. Кримінальні провадження відкриті.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.