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05.03.2024  08:29   Рита Парфенова

Ворог наніс 27 ударів по Вовчанську: ситуація на Харківщині на ранок 5 березня

російська федерація продовжує терор прикордонних та населених пунктів Харківщини.


Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • місто Вовчанськ: Російські війська нанесли близько 27 ударів по місту, використовуючи РСЗВ "Град", міномети та касетні боєприпаси. Зазнано збитків у вигляді займання двох приватних домоволодінь та пошкоджень 11 житлових будинків, господарчіх споруд та автомобілів. На щастя, постраждалих немає.
  • село Сенькове Куп'янського району: У результаті ворожого обстрілу поранений водій центру екстреної медичної допомоги.
  • місто Куп'янськ: Господарчі будівлі та гараж пошкоджені через російський обстріл.
  • село Івашки Золочівської громади. Село зазнало мінометного обстрілу 4 березня об 11:00, в результаті чого пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та господарські споруди.
  • село Басове Золочівської громади. Ворог завдав щонайменше 12 ударів. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства та енергомережі через мінометний обстріл.
  • село Івано-Шийчине Богодухівської громади. Село було обстріляне з мінометів, деталі щодо пошкоджень та потерпілих встановлюються.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели розслідування на місцях подій, зібрали докази та опитали свідків та постраждалих. Кримінальні провадження відкриті.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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