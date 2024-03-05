Ворог наніс 27 ударів по Вовчанську: ситуація на Харківщині на ранок 5 березня

російська федерація продовжує терор прикордонних та населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели розслідування на місцях подій, зібрали докази та опитали свідків та постраждалих. Кримінальні провадження відкриті.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.
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