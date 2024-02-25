25.02.2024 15:00 Дмитро Колонєй

Харківській лікарні допоможуть іноземні благодійники

Харківському медзакладу допоможе «Всесвітня Лютеранська Федерація в Україні».

Як повідомляє РЕДПОСТ , Іноземні благодійники допоможуть відремонтувати одне з відділень Обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Про це йшлося під час зустрічі заступниці начальника Харківської ОВА Олени Логвинової із головою Представництва «Всесвітня Лютеранська Федерація в Україні» Марком Мулланом.

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Обласна клінічна психіатрична лікарня №3 має велике значення для нашого регіону, адже надає стаціонарну психіатричну допомогу не тільки жителям Харківщини, але й пацієнтам Луганської та Донецької областей.

Марк Муллан зазначив, що його організація працює на Харківщині з весни 2023 року й за цей час встигла організувати ремонт більше півтисячі квартир харків’ян, які постраждали внаслідок бойових дій. Окрім ремонту житла, благодійники допомагають відновити системи водопостачання та координують роботи з розмінування.

Голова Представництва «Всесвітня Лютеранська Федерація в Україні» підкреслив, що реалізація проєкту щодо ремонту приміщення лікарні має для них велике значення.

«Ми бачимо цей проєкт особливим і хочемо якісно його реалізувати. Ми обов’язково будемо співпрацювати з керівництвом лікарні та дотримуватися необхідних норм будівництва. Роботи буде виконано якісно, адже окрім контрактерів, які виконають ремонт, ми маємо також власний інженерний відділ», – повідомив Марк Муллан.

За його словами, окрім відновлення приміщень, для надання психологічної підтримки українцям, до Харкова також завітає відповідний фахівець із Всесвітньої Лютеранської Федерації.