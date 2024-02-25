25.02.2024 16:00 Дмитро Колонєй
Авіабомбовий удар окупантів: як виглядають зруйновані ворогом села Харківщини
Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупанти обстріляли та скинули бомби на села Харківщини:
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24 лютого 2024 року приблизно о 23:00 російські військові завдали авіаудар по с. Чорне Купʼянського району. Пошкоджено девʼять житлових будинків та дитячий садок. Попередньо, ворог вдарив ФАБ-250.
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Також 24 лютого близько опівдня окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Петропавлівка Купʼянського району. Отримав поранення 44-річний волонтер, його госпіталізовано до лікарні.
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Ще один авіаудар було завдано по селу Григорівка Купʼянського району. Задокументовано влучання у магазин, його повністю зруйновано. Також пошкоджено 5 приватних домоволодінь, пошту тощо. За попередніми даними, удар був завданий керованою авіабомбою.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками окупаційної армії.
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