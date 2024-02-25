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25.02.2024  14:00   Дмитро Колонєй

Харківські лучники вибороли золоті нагороди на першісті Європи

Харківські спортсмени стали чемпіонами Європи зі стрільби з лука в приміщенні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 19 по 24 лютого 2024 року у хорватському Вараждині відбувся чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні.
 
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Спортсмени Харківщини двічі підіймалися на найвищий щабель п'єдесталу пошани.
 
 
Обидві золоті медалі були здобуті в командних змаганнях зі стрільби з класичного лука.
 
  • Чоловіча команда України, до складу якої увійшли Іван Кожокарь, Михайло Усач та харків'янин Віктор Рубан, успішно дійшли до фіналу, де перемогли збірну Італії з рахунком 5:3.
  • В свою чергу, харків'янка Ірина Третьякова у складі жіночої збірної України разом з Анастасією Павловою та Соломією Гнип у фіналі з рахунком 5:1 перемогли італійок.
 
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