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25.02.2024  11:08   Дмитро Колонєй

Втратити Харків може Україна, якщо не буде необхідних боєприпасів та ракет

Це зазначила голова фракції «Голос» Олександра Устінова.


Втратити Харків може Україна, якщо не буде необхідних боєприпасів та ракет
Як повідомляє РЕДПОСТ, парламентарій Олександра Устінова зазначила, що Україні конче необхідно озброєння для захисту від окупаційної армії РФ. «Після Авдіївки буде Купʼянськ. Якщо він не вистоїть, то у нас будуть дуже високі шанси втратити Харків» — наголосила нардепка  DW.
 
Для цього Україні вкрай необхідні боєприпаси і F-16 максимум цього літа. Якщо ж підтримки не буде, то великий залізничний вузол Купʼянськ може перейти під контроль окупантів. Зокрема, зараз рашисти намагаються постійно наступати на це місто, штурми ведуть чи не щодня, — керівник МВА Андрій Беседін.
 
Нагалдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харкову потрібні найсучасніші системи ППО.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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