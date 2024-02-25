25.02.2024 12:00 Дмитро Колонєй

Україна гальмує експансію Росії на Польщу, країни Балтії та всю Європу - Міхал Кобоско

Голова комісії Сейму Польщі з питань ЄС поспілкувався зі спецпризначенцями ГУР МО України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Голова комісії Сейму Польщі з питань ЄС, політик та депутат Міхал Кобоско на зуьоічі із представниками воєнної розвідки підкресив, що найважливішою для Польщі є підтримка України та переконати усіх на Заході, що час допомагати Україні саме зараз, а не через рік чи два.

Він додав, що у Європі з’являється дедалі більше усвідомлення ризиків російської агресії проти всього континенту.

«Ми в Польщі повністю усвідомлюємо, що, затримуючи російського агресора у себе, ви гальмуєте його експансію на Польщу, на країни Балтії, на всю Європу», ― наголосив він.

У відповідь воїн ГУР МОУ подякував народу та уряду Польщі за всебічну підтримку, зокрема за прихисток для українських жінок та дітей, а також військову допомогу нашій армії ― САУ “Krab”, БТР “Rosomak” та інше озброєння, яке зараз дуже активно використовується на фронті.

Утім враховуючи масштаб та інтенсивність війни з терористичною росією, Україна потребує значно більше зброї.

Спецпризначенець зауважив, що через польсько-український кордон проходять логістичні шляхи постачань озброєння для Сил безпеки та оборони України.

«Тому ми були б дуже вдячні за швидке розблокування кордону, оскільки для нас це питання дуже критичне у такий важкий час», ― сказав розвідник.