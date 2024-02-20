20.02.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілів Харківської області

За даними слідства, 19 лютого 2024 року о 18:00 збройні сили рф здійснили авіаобстріл по місту Куп’янськ, внаслідок чого поранено 78-річну жінку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ о 18:30 отримав тілесні ушкодження 60-річний чоловік, його ушпиталено до лікарні. Пошкоджено вікна та дах багатоквартирного будинку, а також приватні домоволодіння.

Крім того, 20 лютого цього року зс рф о 01:30 вдарили по с. Катеринівка Великобурлуцької ТГ: зруйновано приміщення кафе, пошкоджено місцевий будинок культури та приміщення школи.

Близько 4 години ранку окупанти обстріляли с. Колісниківка Курилівської ТГ, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль. Також о 5 годині ранку зс рф вдарили по с. Курилівка: пошкоджено склади місцевого підприємства, навіс для зберігання техніки, водонапірну вежу, будівлю майстерні для ремонту техніки.

О 05:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Федорівка Вільхуватської ТГ:біло влучання на територію місцевого підприємства. Без постраждалих.

За попередніми даними, зс рф застосували КАБи. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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