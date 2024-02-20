20.02.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

З Куп'янського району Харківщини евакуювали 10 місцевих мешканців

З міста Куп'янськ, селищ Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий поліцейські разом з волонтерами «Товариства Червоного Хреста України» евакуювали 10 громадян, серед яких були пенсіонери, малорухливі та лежачі люди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Одну з жінок довелося нести на руках з четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби.

Через масовані обстріли людей вдалося вивезти з небезпечного району лише ввечері. Евакуйованих доставили до Харкова, де забезпечили безоплатним соціальним житлом, харчуванням та медичним обслуговуванням.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області протягом останніх 24 годин.