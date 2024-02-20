З Куп'янського району Харківщини евакуювали 10 місцевих мешканців

З міста Куп'янськ, селищ Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий поліцейські разом з волонтерами «Товариства Червоного Хреста України» евакуювали 10 громадян, серед яких були пенсіонери, малорухливі та лежачі люди.
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Не найкращий час для творчості, але у галузі точних наук та конкретних рішень день обіцяє бути дуже вдалим.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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