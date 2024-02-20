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20.02.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

З Куп'янського району Харківщини евакуювали 10 місцевих мешканців

З міста Куп'янськ, селищ Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий поліцейські разом з волонтерами «Товариства Червоного Хреста України» евакуювали 10 громадян, серед яких були пенсіонери, малорухливі та лежачі люди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Одну з жінок довелося нести на руках з четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби.
 
Через масовані обстріли людей вдалося вивезти з небезпечного району лише ввечері. Евакуйованих доставили до Харкова, де забезпечили безоплатним соціальним житлом, харчуванням та медичним обслуговуванням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області протягом останніх 24 годин.
 
Тэги:  харків, евакуація
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