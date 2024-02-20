20.02.2024 12:55 Віталій Хінєвіч
У Харківському метрополітені виявили людей, які перебували в розшуку
До поліцейських Харківщини упродовж доби надійшло 977 повідомлень від громадян про правопорушення та події, передає РЕДПОСТ .
Упродовж доби правоохоронці виявили
у метрополітені 3 осіб, які перебували у розшуку. На станції метро «Героїв Праці» та «Індустріальна» зупинили 50-річного харків’янина та 24-річного мешканця Харківської області, які розшукувалися за скоєння крадіжок.
Ще одного розшукуваного 46-річного громадянина виявили на станції метро «Академіка Барабашова». Повідомлено ініціаторам розшуку.
Також минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, 9 громадян отримали травми. Працівники поліції викрили 5 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
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