20.02.2024 13:41 Рита Парфенова

На Харківщини заочно судитимуть колаборантів, які пішли в окупаційні "органи"

Закінчено слідство у справі про двох колаборантів, які виступали в ролі «правоохоронців» за часів окупації.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Перший випадок стосується 23-річної жительки с. Шипувате Великобурлуцької селищної ради. У період окупації Куп'янщини російськими військами, вона вступила у співпрацю з окупантами та прийняла посаду «і. о. слідчого слідчого відділу Управління внутрішніх справ Харківської області». Вона брала участь у передрозслідних діях у кримінальних справах, що були на розгляді у окупаційній правоохоронній структурі.

Другий обвинувачений - 49-річний мешканець Куп'янська. Угодивши з російськими окупантами, він прийняв посаду «і. о. заступника начальника чергової частини - оперативного чергового Управління внутрішніх справ Харківської області». Його обов'язки включали патрулювання та обслуговування блокпостів, організованих зі силами окупантів, прийом та оформлення звернень, а також затримання та доставлення незаконно затриманих громадян до окупаційної правоохоронної структури.

Ці колаборанти продовжували виконувати свої обов'язки до деокупації району у вересні 2022 року.

Куп'янською окружною прокуратурою Харківської області затверджені обвинувальні акти проти жінки та чоловіка за фактами колаборації (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Зараз обвинувачені уникають зустрічі з українськими правоохоронцями та переховуються від слідства, знаходячись у розшуку. Їх судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років, а також конфіскацію майна або без неї.

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Раніше РЕДПОСТ писав про посадовицю окупаційної адміністрації, яка втекла до Харкова, але не змогла заховатися від правоохоронців.