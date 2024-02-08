Харківські спортсмени перемогли на Кубку України з таїландського боксу

В этот день

Гороскоп на 8 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки схиляють до здорового консерватизму та спокійної реалізації задуманого. Уникайте спонтанних вчинків та суперечок: вам навряд чи вдасться когось переконати.

Прогноз погоди у Харкові на 8 лютого Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.