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08.02.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени перемогли на Кубку України з таїландського боксу

Успіху досягли як боксери у індівідуальному розряді, так і харківська збірна.

Перемогли на Кубку України з таїландського боксу харківські спортсмени
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на етапі Кубку України з таїландського боксу Муей Тай, який відбувся в Одесі,тайбоксери Харківщини здобули 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
 
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Переможцями етапу Кубка України стали

  • Єгор Скуріхін (вагова категорія до 81 кг) та
  • Аліна Ломова (вагова категорія до 60 кг).
 
Перемогли на Кубку України з таїландського боксу харківські спортсмени

Друге місце посів

  • у вазі до 63,5 кг Богдан Росоха.
 

Бронзові медалі вибороли

  • Владислав Лутанюк (вагова категорія до 75 кг) та
  • Крістіна Отченаш (вагова категорія до 51 кг).
Перемогли на Кубку України з таїландського боксу харківські спортсмени
 
За результатами змагань збірна Харківської області посіла третє загалькомандне місце.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, тайландський бокс
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