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08.02.2024  19:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти чотири рази намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагалися чотири рази прорвати оборону ЗСУ на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Стариця Харківської області.  Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 лютого 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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