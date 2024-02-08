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08.02.2024  20:33   

Комунальники "консервують" постраждалий від обстрілу старовинний будинок у Харкові

Чому проводяться саме ці заходи, розповіли у КП “ХАРКІВСПЕЦБУД”.


 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі міські комунальники проводять консервацію старовинної будівлі. Вона постраждала під час одного з останніх «прильотів», що стався поруч. Внаслідок вибухової хвилі в будинку повилітали всі вікна, двері, а покрівлю потрощило.
 
Комунальники «консервують» будівлю, аби вона не руйнувалась від опадів.
 
З часом, з настанням сприятливих погодних умов, проведуть більш ґрунтовний ремонт.
 

Директор КП “ХАРКІВСПЕЦБУД” Богдан Долина:
 

"Цей дах був шиферний, а буде проектно-кошторисна документація, яка зробить свої висновки і скоріш за все це буде металева покрівля. На сьогодні ми посилюємо кроквяну систему і накриваємо плівкою, щоб будівля не мала подальших руйнувань. З 28 грудня і по теперішній час зроблено накриття на 6 покрівлях, десь 2 100 метрів квадратних. Також було закрито пройми на 186 будівлях. Це близько 15 500 метрів квадратних вікон."
 

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Тэги:  обстріл, ремонт, харків, агрессия россии
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