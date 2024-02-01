Харківські комунальники монтують електромережі

Про роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у харківському КП «Міськсвітло».
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основ'янському районі працівники КП «Міськсвітло» монтують електромережі зовнішнього освітлення після заміни опор на вул. Вешенській.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики повернули світло більш ніж 1600 абонентам.
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Для привернення уваги та досягнення успіху намагайтеся не скромничати. Цього дня краще трохи підкреслити свої досягнення, ніж залишатися мовчазним.
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1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
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