    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники монтують електромережі
01.02.2024  11:24   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники монтують електромережі

Про роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у харківському КП «Міськсвітло».

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основ'янському районі працівники КП «Міськсвітло» монтують електромережі зовнішнього освітлення після заміни опор на вул. Вешенській.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у  Харківській області енергетики повернули світло більш ніж 1600 абонентам.

Тэги:  ремонт, світло, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 ЖКГ Харківські комунальники модернізують теплові пункти 31.01 ЖКГ Ремонтники Харкова закривають тисячу пошкоджених ворогом вікон щодня 30.01 ЖКГ У Харкові закриті тисячі вікон, вибитих під час обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 