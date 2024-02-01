01.02.2024 11:24 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники монтують електромережі

Про роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у харківському КП «Міськсвітло».

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основ'янському районі працівники КП «Міськсвітло» монтують електромережі зовнішнього освітлення після заміни опор на вул. Вешенській.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики повернули світло більш ніж 1600 абонентам.