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01.02.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 1 лютого, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 725 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Оператор машинного доїння – 25 000 гривень  
  • Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 20 000 гривень
  • Слюсар-електромонтажник – 18 000 гривень
  • Свердлувальник –  17 200 гривень
  • Юрисконсульт – 16 250 гривень
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 гривень
  • Службовець на складі (комірник) – 15 600 гривень 
  • Лікар ветеринарної медицини – 15 200 гривень
  • Пекар – 15 000 гривень.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливой знайти на сайті.
 
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Тэги:  харків, робота
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