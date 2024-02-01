01.02.2024 10:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області енергетики повернули світло більш ніж 1600 абонентам

Фахівці Золочівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів 30-31 січня, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, внаслідок обстрілу села Івашки 30 січня була пошкоджена повітряна лінія 10 кВ: без світла залишилися 1103 домоволодіння. Енергетики відремонтували проводи, відновили пошкоджену опору та заживили всіх знеструмлених споживачів.

"Наступного дня, 31 січня, під обстріл з РСЗВ потрапило село Рясне, внаслідок чого пошкоджено дві високовольтні лінії 10 кВ. Одну ми відновили повністю, що дало змогу заживити 424 домоволодіння.

Другу лінію поки що відремонтували частково. Зараз чекаємо, коли військова ситуація дозволить відновити електропостачання для 174 споживачів у селах Гур'їв, Морозова Долина та Леміщине - вони поки що залишаються без світла", - повідомив Віталій Олійник.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.