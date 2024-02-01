01.02.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами за добу було виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

У пресслужбі ДСНС розповіли , як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби піротехнічні розрахунки ДСНС 22 рази залучались для проведення розмінування території Харківщини від російського смертоносного залізяччя. Вони обстежили територію уздовж ліній електропередач загальною площею 2,5 га. Було виявлено і знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалось 19 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 95 саперів та 35 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4335 га території, понад 300 км автомобільних доріг, 3 тис. км ЛЕП, 160 км залізничних колій та 220 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 87 тис. 660 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники гасили пожежу та евакуювали людей через обстріли.