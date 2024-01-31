31.01.2024 13:38 Рита Парфенова

Станцію метро «Пушкінська» у Харкові пропонують назвати на честь Політеху

У Харкові виникла пропозиція перейменувати станцію метро «Пушкінська» на «Політехнічну», «Політех», або «Харківський Політех».

З пропозицією пов'язати нову назву метро «Пушкінська» з НТУ «ХПІ» виступили в самому ВНЗ, передає РЕДПОСТ.

«У 1885 році саме тут, у цьому районі Харкова було створено перший у Східній Україні технічний виш, який сьогодні має назву НТУ "ХПІ". За майже 139 років існування Харківський Політех випустив сотні тисяч спеціалістів. Він – краса та гордість Харкова, і, здається, гідний увічнення. І вік зобов'язує, і здобутки», – йдеться у фейсбуці керівниці пресcлужби НТУ ХПІ Олени Розової.

Вона стверджує, що нова назва стане логічною у ланцюжку назв станцій Салтівської лінії метрополітену.

«Попрацювали з Героями праці, зрозуміли, що треба вчитися, виїхали на Студентську, а потім – відштовхнулися від академіків Павлова та Барабашова, дісталися Київської, а далі обираєте освіту – або технічну – Політех, або класичну – Університет. Що ближче та подобається», – пише Розова.

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Керівниця пресслужби нагадала, що викладачі та випускники Харківського Політеху мали відношення до промислового та економічного розвитку Харкова: створення метро, першого трамваю, електрифікації усього міста, великого будівництва. Тому Харківський Політех гідний власної станції метрополітену.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.