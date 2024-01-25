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25.01.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

КП "Харківблагоустрій'' запрошує на роботу й пропонує офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці, пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили на підприємстві, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальному підприємству потрібні:
 
  • інженера у відділ з санітарного утримання, благоустрою та інформаційного забезпечення;
  • майстрів у Індустріальний, Київський, Холодногірський та Основ’янський райони. 
Вимоги до кандидатів: вища освіта, досвід роботи за фахом, впевнений користувач ПК.  
 
Також підприємство запрошує у свою команду робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є у кожному районі міста).
 
Дізнатися більше можна за номером телефону - (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00). 
 
Окрім цього, є вакансії для трактористів, токаря 5-го розряду, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки. Детальну інформацію стосовно працевлаштування на дані посади можна отримати за номером телефону (050) 401-51-13.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 25 січня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 717 вакансій.
 
Тэги:  робота, харків
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