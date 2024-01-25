25.01.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік зняв із банківської картки знайомого гроші та витратив їх на себе

Мешканець Красноградського району зняв з картки знайомого сім тисяч гривень, а гроші витратив на власні потреби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На початку січня з заявою про крадіжку до правоохоронців звернувся 67-річний чоловік. Він розповів, що напередодні дав товаришу банківську картку і попросив зняти гроші. 45-річний знайомий, мешканець Красноградського району скористався нагодою та зняв з картки близько 7 000 гривень. Гроші витратив на власні потреби.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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