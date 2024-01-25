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25.01.2024  15:20   Дмитро Колонєй

Абоненти КП «Харківводоканал» отримали цілодобовий доступ за новим номером телефону

За новим номером телефону диспетчерської комунального підриємства Харкова можна звертатися безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у диспетчерській КП «Харківводоканал» запрацював новий телефон: +38 (057) 725-57-57. Він доступний безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів.
 
Продовжує працювати короткий номер 15-33 (в межах Харкова).
 
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За інформацією директора Департаменту інформтехнологій підприємства Володимира Говорухи, відтепер абоненти, які поїхали з Харкова, можуть
 
  • телефонувати до диспетчерської служби цілодобово;
  • передавати заявку на ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання;
  • з'ясовувати причину відсутності води;
  • уточняти стан особового рахунку;
  • вирішити будь-які питання, пов'язані з роботою підприємства.
 
"Тобто можна вирішити всі питання телефоном з будь-якої точки України та інших країн. Ми намагаємося йти в ногу з часом і регулярно покращувати якість обслуговування наших абонентів", - зазначив Володимир Говоруха.
 
Тэги:  вода, комунаальники, харків
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