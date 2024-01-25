25.01.2024 15:20 Дмитро Колонєй
Абоненти КП «Харківводоканал» отримали цілодобовий доступ за новим номером телефону
За новим номером телефону диспетчерської комунального підриємства Харкова можна звертатися безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у диспетчерській КП «Харківводоканал» запрацював новий телефон
: +38 (057) 725-57-57. Він доступний безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів.
Продовжує працювати короткий номер 15-33 (в межах Харкова).
За інформацією директора Департаменту інформтехнологій підприємства Володимира Говорухи, відтепер абоненти, які поїхали з Харкова, можуть
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телефонувати до диспетчерської служби цілодобово;
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передавати заявку на ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання;
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з'ясовувати причину відсутності води;
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уточняти стан особового рахунку;
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вирішити будь-які питання, пов'язані з роботою підприємства.
"Тобто можна вирішити всі питання телефоном з будь-якої точки України та інших країн. Ми намагаємося йти в ногу з часом і регулярно покращувати якість обслуговування наших абонентів", - зазначив Володимир Говоруха.
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