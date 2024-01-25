25.01.2024 15:20 Дмитро Колонєй

Абоненти КП «Харківводоканал» отримали цілодобовий доступ за новим номером телефону

За новим номером телефону диспетчерської комунального підриємства Харкова можна звертатися безкоштовно з усіх мобільних операторів та стаціонарних телефонів.

Продовжує працювати короткий номер 15-33 (в межах Харкова).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram За інформацією директора Департаменту інформтехнологій підприємства Володимира Говорухи, відтепер абоненти, які поїхали з Харкова, можуть

телефонувати до диспетчерської служби цілодобово;

передавати заявку на ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання;

з'ясовувати причину відсутності води;

уточняти стан особового рахунку;

вирішити будь-які питання, пов'язані з роботою підприємства.

"Тобто можна вирішити всі питання телефоном з будь-якої точки України та інших країн. Ми намагаємося йти в ногу з часом і регулярно покращувати якість обслуговування наших абонентів", - зазначив Володимир Говоруха.