Пошукова операція у Харкові завершена - Ігор Терехов

Про хід робіт на вулиці Академіка Проскури поінформуав мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував мешканців міста про хід робіт на своєму Телеграм-каналі:
"Пошукова операція на вулиці Академіка Проскури завершена. Більше тіл загиблих знайдено не було. Працівники ДСНС спільно з комунальниками розібрали завали будинку після ракетного удару російських агресорів. Триває вивезення будівельного сміття від зруйнованого і навколишніх будинків. Також закінчуються роботи по закриттю віконних контурів."
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершили розбір завалів п'ятиповерхового будинку, знищеного окупантами.
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