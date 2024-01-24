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24.01.2024  18:24   Дмитро Колонєй

Пошукова операція у Харкові завершена - Ігор Терехов

Про хід робіт на вулиці Академіка Проскури поінформуав мер Харкова Ігор Терехов.


Пошукова операція у Харкові завершена - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував мешканців міста про хід робіт на своєму Телеграм-каналі:

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"Пошукова операція на вулиці Академіка Проскури завершена. Більше тіл загиблих знайдено не було. Працівники ДСНС спільно з комунальниками розібрали завали будинку після ракетного удару російських агресорів. Триває вивезення будівельного сміття від зруйнованого і навколишніх будинків. Також закінчуються роботи по закриттю віконних контурів."

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершили розбір завалів п'ятиповерхового будинку, знищеного окупантами.

 

Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків
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