    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові завершили розбір завалів п'ятиповерхового будинку, знищеного окупантами
24.01.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові завершили розбір завалів п'ятиповерхового будинку, знищеного окупантами

За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів було прибрано 160 тонн будівельного сміття.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
З ранку 24 січня у Харкові були відновлені пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої вчора російською ракетою житлової п’ятиповерхівки.
 
Протягом дня ДСНСники розчищали завали, прибирали та руйнували аварійні конструкції, які загрожували руйнацією. Продовжувались пошуки під завалами тіл загиблих людей. Працювало 7 одиниць інженерної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки та 17 осіб особового складу ДСНС.
 
Результатом роботи рятувальників стало вилучення з-під завалів тіл 2-х загиблих людей: 56-річної жінки та 57-річного чоловіка, а також 2-х загиблих песиків. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів роботи вдалось прибрати 160 т будівельного сміття.
 
Загалом в наслідку вчорашнього російського терору загинуло 10 людей.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.01 Культура та туризм Президент України нагородив посмертно харківського письменника Володимира Вакуленка 24.01 ЖКГ У Харкові постраждали майже дві сотні будинків: комунальники усувають наслідки обстрілу (фото) 24.01 Надзвичайні події Про наслідки обстрілів Харківської області повідомили у прокуратурі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 