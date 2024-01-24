24.01.2024 17:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові завершили розбір завалів п'ятиповерхового будинку, знищеного окупантами
За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів було прибрано 160 тонн будівельного сміття.
З ранку 24 січня у Харкові були відновлені пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої вчора російською ракетою житлової п’ятиповерхівки.
Протягом дня ДСНСники розчищали завали, прибирали та руйнували аварійні конструкції, які загрожували руйнацією. Продовжувались пошуки під завалами тіл загиблих людей. Працювало 7 одиниць інженерної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки та 17 осіб особового складу ДСНС.
Результатом роботи рятувальників стало вилучення з-під завалів тіл 2-х загиблих людей: 56-річної жінки та 57-річного чоловіка, а також 2-х загиблих песиків. За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів роботи вдалось прибрати 160 т будівельного сміття.
Загалом в наслідку вчорашнього російського терору загинуло 10 людей.
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писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському
і Салтівському
районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів
з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
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