24.01.2024 18:00 Віталій Хінєвіч

Українці визначилися з найкращими поштовими марками 2023 року

Протягом минулого тижня прихильники українських поштових мініатюр голосували за найкращі поштові випуски 2023 року в двох номінаціях: «Найкраща поштова марка» і «Найкращий поштовий блок».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Загалом на голосування було винесено 10 художніх марок та 8 поштових блоків, випущених Укрпоштою протягом 2023 році.

«За підсумками всеукраїнського голосування найбільшу кількість голосів та, відповідно, звання «Найкращої поштової марки України 2023 року» отримала мініатюра «Вічна пам’ять!». 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, Укрпошта презентувала цей благодійний поштовий випуск. Ескізом до марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.). На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій»,- йдеться у повідомленні.

Найкращий поштовий блок – «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі», який Укрпошта презентувала напередодні Різдва, 22 грудня, у стінах Успенського храму. Випуск присвячено історичній події – річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років.

На центральній марці блоку зображено колядників у святковому народному вбранні. Дія відбувається на тлі головного іконостасу Успенського собору, який відтворено на полях поштового блоку. По обидва боки іконостасу – засновники Києво-Печерської лаври – Преподобні Антоній і Феодосій Печерські.

На двох інших марках змальовано будівлю Успенського собору. На одній марці – храм, який відтворено на основі гравюри 1623 року з книги «Бесіди Святого Івана Золотоуста». Це перше відоме зображення Успенського собору, яке дійшло до наших днів. На іншій марці – сучасний храм. Автор блоку – заслужений художник України Миколай Кочубей.

Варто відзначити, що улюбленими марками українців також стали: «Винищувачі зла» Максима Паленка, блок «Воїни світла. Воїни добра» Олександра Нікітюка, та марка «ПТН ПНХ».

Також зазначається, що філателістичне мистецтво України закарбувало завзяття, жагу до перемоги, нескореність, біль та мрії українців у 2023 р., другому році повномасштабної війни.

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