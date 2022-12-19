19.12.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Укрпошта ввела в обіг поштовий випуск «Переможного Нового року!»

Придбати філателістичні новинки, патріотичний та святковий мерч можна у відділеннях пошти та в офіційному онлайн-магазині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що Укрпошта ввела в обіг поштовий випуск «Переможного Нового року!», який включає в себе марковий аркуш, художній конверт «Переможного Нового року!» та листівку «З Різдвом!».

Ескіз поштової марки створила Вікторія Михайлова, а ескіз листівки — Олександр Охапкін.

«Складно стримувати емоції, вдивляючись в ілюстрації. Одна з них — на марці — розділені війною кохані, які не можуть навіть обійнятися в день, який раніше викликав стільки щастя й очікування магії. Інша — на конверті — продовження їхньої історії. Вони разом, як і має бути наступного року в наших найщиріших сподіваннях»,-зазначили в Укрпошті.

Придбати поштовий випуск «Переможного Нового року!» можна у відділеннях Укрпошти та в офіційному онлайн-магазині