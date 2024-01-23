23.01.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову 23 січня: 62 особи постраждало, 5 загинуло

23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста. Били ракетами С-300 та Х-22.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Станом на 14:30 внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 62 людини, з яких 5 осіб загинули, 57 поранені.

Зруйнована цивільна інфраструктура: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торговельного центру. Пошкоджені автомобілі.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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