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23.01.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову 23 січня: 62 особи постраждало, 5 загинуло

23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста. Били ракетами С-300 та Х-22.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Станом на 14:30 внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали 62 людини, з яких 5 осіб загинули, 57 поранені.
 
Зруйнована цивільна інфраструктура: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торговельного центру. Пошкоджені автомобілі.
 
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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