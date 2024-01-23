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23.01.2024  15:18   Дмитро Колонєй

Через нічний ворожий обстріл постраждали літні мешканці Харківщини

Прокурори зафіксували наслідки збройної агресії окупаційної армії на Харківщині.

Гатили по селищам Харківщини: Постраждали літні люди через удари ворога
 
 
  • 23 січня 2024 року близько 3:40 через ракетний удар постраєждала Балаклія - пошкоджено будинок на вісім квартир, постраждали двоє літніх мирних жителів: 77-річна жінка та чоловік віком 87 років.
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  • Ворог завдав удар керованими авіабомбами по Козачій Лопані: зруйновав житлові будинки, господарчі будівлі, кафе, магазини тощо. За попередніми даними, окупанти вдарили по селищу керованими авіабомбами.  
Гатили по селищам Харківщини: Постраждали літні люди через удари ворога
 
Слідчі зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії окупантів.
 
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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