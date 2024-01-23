23.01.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Подряпав двох дорослих та дитину: на Харківщині виявлено випадок сказу у кота

3 січня у двір жительки села Лісне забіг безпритульний кіт.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Господарі почали його годувати, відтоді вдень кіт гуляв навколишньою територією, а ночувати приходив до оселі. З 9-го січня господарі помітили зміни в поведінці тварини: кіт перестав пити воду і їсти, був відсутній акт ковтання, з’явилася слинотеча. Агресивності не проявляв, був пригнічений. Подряпав двох дорослих та дитину.

Цього ж дня його помістили в клітку. Ветеринарну службу господарі не повідомляли тиждень, до фахівців Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини зателефонували вечері 16 січня й розповіли про неадекватну поведінку кота та його контакти з людьми. Цього дня тварина була в непритомному стані, але проявляла ознаки життя, на ранок наступного померла.

Вранці 17 січня кіт був доставлений до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. При проведенні вірусологічного дослідження патологічного матеріалу виявлено антиген вірусу сказу.

Контактні з твариною люди 17.01.2024 року звернулись за допомогою до травматолога-рабіолога в КНП «Дергачівська центральна лікарня» Дергачівської міської ради. Їм призначено курс антирабічної терапії.

Також було введено карантинні обмеження в неблагополучному пункті – території с. Лісне Малоданилівської селищної ради Харківського району з прилеглими лісовими та польовими масивами та затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу.

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