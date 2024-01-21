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21.01.2024  11:46   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 25 осіб протягом доби

На Харківщині продовжується активна діяльність з виявлення осіб, які можуть бути зрадниками, пособниками або колаборантами.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники ГУНП в Харківській області ведуть активну роботу щодо виявлення та перевірки осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних груп та втручатися в пропагандистську діяльність у територіальних підрозділах. Минулої доби до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 осіб.

Паралельно правоохоронці разом із військовослужбовцями встановлюють контроль на блокпостах Харківської області з метою запобігання незаконному потраплянню зброї та наркотиків у населені пункти Харківщини. Протягом доби перевірено 4100 транспортних засобів.

Протягом минулої доби на території Харківщини зафіксовано 22 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких 11 громадян отримали травми. Поліцейські виявили 4 водіїв, які перебували за кермом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 січня 2024 року.

 

 

Тэги:  поліція, харків
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