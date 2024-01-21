На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 25 осіб протягом доби

На Харківщині продовжується активна діяльність з виявлення осіб, які можуть бути зрадниками, пособниками або колаборантами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Співробітники ГУНП в Харківській області ведуть активну роботу щодо виявлення та перевірки осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних груп та втручатися в пропагандистську діяльність у територіальних підрозділах. Минулої доби до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 осіб.
Паралельно правоохоронці разом із військовослужбовцями встановлюють контроль на блокпостах Харківської області з метою запобігання незаконному потраплянню зброї та наркотиків у населені пункти Харківщини. Протягом доби перевірено 4100 транспортних засобів.
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