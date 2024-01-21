21.01.2024 11:32 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 січня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 12

Харків – 13

Богодухів – 12

Коломак – 11

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 12

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 11

Красноград – 11

Лозова – 11

Ізюм – 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 20 січня 2024 року.