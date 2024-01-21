Про можливість планових відключень на Харківщині повідомили в Міненерго

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, протягом доби 21 січня планові відключення електроенергії у Харкові та області не передбачаються.

Енергетики успішно відновили постачання електроенергії для 60 абонентів, які були раніше відключені у зв'язку з бойовими діями.

Наразі в більшості областей очікується сніг, а на дорогах може бути ожеледиця.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Липецького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району.