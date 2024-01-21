Про можливість планових відключень на Харківщині повідомили в Міненерго

Енергетичні служби готові працювати у посиленому режимі, і ситуація залишається під контролем.
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Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці, можливо, пройде сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
21 січня у всьому світі відзначається тепле свято – Міжнародний день обіймів.
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