19.01.2024 19:00 Дмитро Колоней
На Харківщині окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки.
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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі ракети стали більш досконалими та небезпечними.
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