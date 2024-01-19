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19.01.2024  19:32   Дмитро Колоней

У Харкові знайдено труп збитого автівкой чоловіка: встановлюється особа людини

Чоловік загинув у аварії на Подільскому провулку Харкова.


У Харкові знайдено труп збитого автівкой чоловіка: встановлюється особа людини

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові 11 січня 2024 року на Подільскому провулку Основянського району знайдено труп худорлявого чоловіка 60-65 років у чорній куртці із хутром на капюшоні, світлому светрі із чорними смугами, чорних штагах та черевиках, який загинув у аварії. На правій щоці чоловіка -  випукла світла родимка. розміром 1 см.

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Якщо вам відомий чоловік, схожий за описом в орієнтуванні, в зазначеному районі міста,  зателефонуйте на нашу гарячу лінію +38-068-777-0-112 або за телефоном 102.

Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав, що у  Харкові знайдена мертвою зникла безвісті літня жінка.
 
Тэги:  труп, дтп, харків
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