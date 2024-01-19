19.01.2024 19:32 Дмитро Колоней

У Харкові знайдено труп збитого автівкой чоловіка: встановлюється особа людини

Чоловік загинув у аварії на Подільскому провулку Харкова.



У Харкові знайдено труп збитого автівкой чоловіка: встановлюється особа людини



Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові 11 січня 2024 року на Подільскому провулку Основянського району знайдено труп худорлявого чоловіка 60-65 років у чорній куртці із хутром на капюшоні, світлому светрі із чорними смугами, чорних штагах та черевиках, який загинув у аварії. На правій щоці чоловіка - випукла світла родимка. розміром 1 см.

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