У Харкові знайдено труп збитого автівкой чоловіка: встановлюється особа людини

Чоловік загинув у аварії на Подільскому провулку Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові 11 січня 2024 року на Подільскому провулку Основянського району знайдено труп худорлявого чоловіка 60-65 років у чорній куртці із хутром на капюшоні, світлому светрі із чорними смугами, чорних штагах та черевиках, який загинув у аварії. На правій щоці чоловіка - випукла світла родимка. розміром 1 см.
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