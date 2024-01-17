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17.01.2024  16:48   Рита Парфенова

На небезпечному перехресті Харкова встановили світлофор (фото)

У Харкові на нерегульованому перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького встановлено світлофорний комплекс.

У Харкові на перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького встановлено світлофор
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, цей крок був зумовлений необхідністю забезпечення безпеки дорожнього руху на даній ділянці, яка раніше відзначалася високою частотою дорожньо-транспортних пригод.
 
Роботи зі встановлення світлофора були проведені відповідно до доручення керівництва міста Харкова з метою покращення транспортної інфраструктури та забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.
 
У Харкові на перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького встановлено світлофор
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські проводять акції, аби попередити правопорушення серед громадян та не допустити ДТП.
 
У Харкові на перехресті вулиць Миру та Северина Потоцького встановлено світлофор
Тэги:  світлофор, харків
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