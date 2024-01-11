11.01.2024 16:07
Рятувальники усувають наслідки нічної атаки по Харкову (фото)
У Харкові тривають роботи на місці злочину російських загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, вночі 10 січня 20203 року ворог суттєво пошкодив своїм ракетним ударом мирний готель у Київському районі Харкова.
Відразу після «прильоту» на місці вже були рятувальники ДСНС. Вони врятували 2-х людей, 19 евакуювали з палаючої будівлі, загасили пожежу. Проте після закінчення основної фази ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації, спричиненої російськими терористами, робота надзвичайників зранку продовжилась.
На місці події працювали 20 надзвичайників та 5 одиниць інженерної та спеціальної техніки. Задачею другої фази аварійно-рятувальних робіт є усунення аварійних, нестійких конструкцій понівеченої будівлі і розчищення вцілілих приміщень від будівельного сміття.
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