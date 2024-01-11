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11.01.2024  16:07   

Рятувальники усувають наслідки нічної атаки по Харкову (фото)

У Харкові тривають роботи на місці злочину російських загарбників.

Усувають наслідки нічної атаки по Харкову рятувальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, вночі 10 січня 20203 року ворог суттєво пошкодив своїм ракетним ударом мирний готель у Київському районі Харкова.
 
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Відразу після «прильоту» на місці вже були рятувальники ДСНС. Вони врятували 2-х людей, 19 евакуювали з палаючої будівлі, загасили пожежу. Проте після закінчення основної фази ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації, спричиненої російськими терористами, робота надзвичайників зранку продовжилась.
 
 
Усувають наслідки нічної атаки по Харкову рятувальники
 
На місці події працювали 20 надзвичайників та 5 одиниць інженерної та спеціальної техніки. Задачею другої фази аварійно-рятувальних робіт є усунення аварійних, нестійких конструкцій понівеченої будівлі і розчищення вцілілих приміщень від будівельного сміття.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 10 січня окупанти завдали два ракетних удари по цивільному об'єкту у Київському районі Харкова.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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