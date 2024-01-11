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11.01.2024  16:39   Дмитро Колонєй

Чиновниця з Харківщини засуджена за співпрацю з окупантами

На Харківщині відправили за грати посадовицю Вовчанської міськради.

Засуджена чиновниця з Харківщини за співпрацю з окупантами
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 57-річна чиновниця Вовчанської міської ради у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації міста:  
 
  • обійняла посаду «начальника управління житлово-комунального господарства» так званої «Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».
  • виконувала низку «обов‘язків», зокрема:
  • готувала розпорядження про надання «підлеглим» службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення; 
  • входила у склад оперативного штабу з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років; 
  • розробляла положення про відділ та посадові інструкції спеціалістів відділу, готувала та затверджувала «Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ».
  • отримувала заробітну плату за роботу на ворога в російських рублях.
 
 
У судовому засіданні жінка повністю визнала свою вину та щиро розкаялася. 
 
Вирок виніс Чугуївський міський суд Харківської області - 5 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.
 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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