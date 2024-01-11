11.01.2024 16:39 Дмитро Колонєй
Чиновниця з Харківщини засуджена за співпрацю з окупантами
На Харківщині відправили за грати посадовицю Вовчанської міськради.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 57-річна чиновниця Вовчанської міської ради у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з ворогом під час окупації міста:
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обійняла посаду «начальника управління житлово-комунального господарства» так званої «Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області».
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виконувала низку «обов‘язків», зокрема:
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готувала розпорядження про надання «підлеглим» службового житлового приміщення з видачею ордера на вселення;
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входила у склад оперативного штабу з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Вовчанського району до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років;
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розробляла положення про відділ та посадові інструкції спеціалістів відділу, готувала та затверджувала «Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ».
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отримувала заробітну плату за роботу на ворога в російських рублях.
У судовому засіданні жінка повністю визнала свою вину та щиро розкаялася.
Вирок виніс Чугуївський міський суд Харківської області - 5 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років.
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