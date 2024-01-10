10.01.2024 13:32 Дмитро Колонєй
На Харківщині розшукують та судитимуть поліцейського, який перейшов на бік ворога
Судитимуть у Харкові екс-правоохоронця, який став інспектором при окупантах.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець Купʼянська, який до війни працював правоохоронцем Нацполіції, а потім був звільнений, під час окупації співробітничав з ворогом:
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добровільно обійняв посаду «и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
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здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянськ та Купʼянського району;
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проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. оформлював все у відповідності до російського законодавства.
Обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук.
Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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