10.01.2024 13:32 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть поліцейського, який перейшов на бік ворога

Судитимуть у Харкові екс-правоохоронця, який став інспектором при окупантах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець Купʼянська, який до війни працював правоохоронцем Нацполіції, а потім був звільнений, під час окупації співробітничав з ворогом:

добровільно обійняв посаду «и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;

здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянськ та Купʼянського району;

проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. оформлював все у відповідності до російського законодавства.

Обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.