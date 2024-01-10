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10.01.2024  13:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть поліцейського, який перейшов на бік ворога

Судитимуть у Харкові екс-правоохоронця, який став інспектором при окупантах.

Розшукують та судитимуть поліцейського, який перейшов на бік ворога: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець Купʼянська, який до війни працював правоохоронцем Нацполіції, а потім був звільнений, під час окупації співробітничав з ворогом:
 
  • добровільно обійняв посаду «и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
  • здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянськ та Купʼянського району;
  • проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. оформлював все у відповідності до російського законодавства. 
 
Обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук.
Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
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Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про мешканок Харківщини, які закликали до співпраці з ворогом.
 
Источник:   Харківська обласно прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, розшук
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