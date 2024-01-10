10.01.2024 13:59 Дмитро Колонєй

Поліцейські спіймали у харківському метро двох злочинців

Дістали з-під землі злодіїв - афериста та крадія у розшуку - харківські поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, працівники відділу поліції в метрополітені виявили на станціях метро двох злодіїв

на станції «Захисників України» при перевірці був затриманий 38-річний харків’янин, якого розшукують сім років за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

на станції метро «Метробудівників» виявили 35-річного харків’янина, який з 2022 року розшукується за скоєння крадіжки в умовах воєнного стану. Повідомлено ініціаторів розшуку.

На дорогах

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Минулої доби на території Харківщини сталася 21 дорожньо-транспортна пригода, в яких 9 громадян отримали травми.

Складено 15 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Источник: ГУ Нацполіції

харків Тэги: кримінал