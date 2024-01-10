Комунальники Харкова прочищають зливи та наводять лад на пішохідних містках (фото)

Якими саме роботами та де займалися фахівці підприємства розповіли у КП «КВЗК» Харкова.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
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