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10.01.2024  13:02   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прочищають зливи та наводять лад на пішохідних містках (фото)

Якими саме роботами та де займалися фахівці підприємства розповіли у КП «КВЗК» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства
 
  • прочистили сміттєзатримувальні грати на вхідних оголовках на вул. Тополевій;
  • продовжують наводити лад на пішохідних містках;
  • проводять роботи з очищення від снігу та льоду дощоприймальних колодязів.

 

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, зливи, харків
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