Харківщина на ранок 3 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж, чотири з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби російські окупаційні війська спричинили 3 пожежі у м. Харкові та 1 у м. Куп’янську.
Вранці 2 січня ворог здійснив масований ракетний удар по Шевченківськогму районі Харкова. Ввечері окупанти обстріляли ракетами С-300 будівлю школи Основ’янського району.
Удар по Куп’янську ворог завдав увечері близько 21:50. Горіли конструктивні елементи приватного домоволодіння на загальній площі 300 кв.м. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1940 року народження. О 22:15 пожежу локалізували. О 01:33 ліквідували.
Загалом протягом доби з 2 по 3 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.
3 січня відзначається щорічний День бенгальських іскор та гірляндних вогнів у багатьох країнах світу.
влажность:
давление:
ветер: