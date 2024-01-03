03.01.2024 09:40

Харківщина на ранок 3 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїзджали на гасіння пожеж, чотири з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби російські окупаційні війська спричинили 3 пожежі у м. Харкові та 1 у м. Куп’янську.



Вранці 2 січня ворог здійснив масований ракетний удар по Шевченківськогму районі Харкова. Ввечері окупанти обстріляли ракетами С-300 будівлю школи Основ’янського району.



Удар по Куп’янську ворог завдав увечері близько 21:50. Горіли конструктивні елементи приватного домоволодіння на загальній площі 300 кв.м. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1940 року народження. О 22:15 пожежу локалізували. О 01:33 ліквідували.



Загалом протягом доби з 2 по 3 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені внаслідок ворожих обстрілів;

3 – на обстеження території після обстрілів;

8 – на допомогу населенню;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2– інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог двічі вдарив ракетами по місту Харків, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.